Nova Independência vence por 3 a 2 Amigos da Bola no Guaporé

ANDRADINA – Jogando amistosamente no último sábado (17), a jovem equipe de Nova Independência venceu por 3 a 2 o time do Amigos da Bola, de Andradina, no campo do Nosso Clube Guaporé, tendo o time visitante o objetivo para se aprimorar para futuros campeonatos amadores na categoria livre. O amistoso serviu para estreitar os laços de amizade e cordialidade entre os jogadores das duas cidades. Agradecimento especial a todos.

O time de Nova Independência veio recheado de jogadores novos, ainda na categoria Amadora (antiga Várzea) e isso fez a diferença perante o Amigos da Bola, que contou com seu time que disputa o Bate Coração, 35 anos acima, enquanto pode, o Amigos resistiu, mas acabou sucumbindo ao melhor preparo físico dos visitantes. Entendendo essa diferença de idade, os vencedores acabaram diminuindo a intensidade das jogadas e fizeram aquele futebol camarada, sendo o principal objetivo do encontro esportivo.