Cabana é bacana, parte 2

ANDRADINA – Dia desses havia ido até a Cabana Espetaria, localizada na rua Bandeirantes, próximo da praça do bairro santa Cecília e tive o prazer de conhecer o Lucas Mainardi, que estava fazendo aniversário naquele dia. Claro, rolou fotos da comemoração junto com toda a família Mainardi, alguns dos membros conhecidos de longa data, como o Erivelton e esposa, a Iracema Mainardi, esposa do saudoso Ronaldo (in memorian), entre outros.

Esta semana foi a vez de conhecer mais de perto o Bruno que, embora não fosse o aniversário dele, fiz questão de registrar fotos dele pela simpatia com que ele atende seus clientes. Ele faz questão de ir de mesa em mesa apertar a mão de cada cliente, dizer um boa noite e desejar um bom jantar a todos.

A reportagem achou super bacana isso porque o repórter Manoel Messias sempre frisou que o atendimento é tudo em um comércio, principalmente o de gastronomia, porque além do bom atendimento, passa pela comida bem feita, pela relação também de cada atendente, e lá o pessoal está fazendo a diferença.

E tudo isso foi por livre e expontânea vontade da reportagem, já que não foi citado nenhum valor para que se registrassem as fotos. Claro que dei a dica de que quando tivesse um evento bacana lá, contratasse a reportagem do Mil Noticias para a cobertura.

Em contrapartida, tanto o Lucas, como o Bruno fizeram questão de que a equipe da reportagem fosse ao local jantar qualquer dia desses e já na primeira vez que o repórter e sua neta lá estiveram, ela foi a primeira a dizer que tudo estava lindo, maravilhoso. É isso dai, criança não mente, é autentica e se ela disse que tudo foi lindo, maravilhoso, a gente assina embaixo.

Cabana é bacana, parte 3

Ainda vou realizar a terceira parte da visita ao local, desta vez para registrar o bom atendimento do terceiro envolvido naquele empreendimento, tendo como alvo o Charles. Claro que ainda demora um pouco e isso também servirá para que ele se solte mais e possa agir naturalmente. O resto deixe por nossa conta.

