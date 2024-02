Inaugurado espaço Rei do Gado na Fazenda São Francisco

ANDRADINA – Uma fazenda temática tendo como atrativo a tradição e história da criação de Andradina, com um de seus filhos mais ilustres, o “Rei do Gado”, Antônio Joaquim de Moura Andrade. É isso que a Fazenda são Francisco vai proporcionar. Localizada no km 202 da rodovia Integração, ao lado do antigo trevo de entrada do Friboi, a distância do centro urbano não ser empecilho. A história vale a pena conferir no espaço inaugurado no último sábado (10).

O espaço Rei do Gado funciona aos finais de semana e eventuais feriados, sempre das 8h às 13h, oferecendo café, tipo café colonial (consumo a vontade), inclusive sucos, iogurte, leite.

À parte (pago), apenas refrigerantes, cerveja ou se comprar algum produto para levar. Buffet do café está incluso.

Valor de inauguração é R$ 49,99 por pessoa, crianças de 07 a 11 anos pagam meia e crianças até 6 anos não pagam.

Além do café propriamente dito, aliás coisa de cinema ou novela, com tantas iguarias como queijo bufalare, leite ninho com chocolate em caldas, capuchino gelado, iogurte, ambrosia, bolachas em geral e guloseimas, tem ainda o memorial Rei do Gado, motivo principal do empreendimento para se conhecer mais um pouco da origem da história da cidade, que se confunde com a do seu fundador.

Bem legal, tem ainda búfalos para o pessoal conhecer de perto e ver sua robustez, espaço kids, entre outros atrativos. O local está muito agradável e atraente.

Os passeios à cavalo, trator e trilha para percorrerem em breve devem ser iniciados, dependendo ainda de alguns ajustes. Enfim, algo diferente daquilo que o cidadão que vive mais na cidade dificilmente está acostumado a vivenciar.