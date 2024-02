Servente morador de Murutinga é preso por furto em adega

MURUTINGA DO SUL – Um servente de pedreiro de 20 anos, residente na cidade de Murutinga do Sul, foi preso pela Polícia Militar no início deste mês de fevereiro, acusado de furtar duas garrafas de whisky de uma adega da cidade. Encaminhado ao plantão policial de Andradina, foi indiciado por furto qualificado e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia. As bebidas foram recuperadas.

A prisão do servente aconteceu quando policiais militares de Murutinga do Sul foram informados por uma empresa de monitoramento sobre furto em andamento, em uma adega daquela cidade, em que estavam visualizando uma pessoa no interior do estabelecimento.

Ao chegarem ao local, o autor já havia se evadido.

Em patrulhamento pela cidade os policiais o localizaram caminhando na via pública, de posse de duas garrafas de uísque, sendo abordado e revistado.

A funcionária da adega reconheceu as garrafas como sendo suas, ocasião em que o autor, de 20 anos, desocupado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na audiência de custódia realizada no dia seguinte, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, determinando o recolhimento do autor à cadeia de Penápolis. De lá deve ser removido futuramente para o CDP – Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto.