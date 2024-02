Policial Militar recebe MoÃ§Ã£o de Aplausos e CongratulaÃ§Ãµes, outorgada pela CÃ¢mara Municipal De Andradina

ANDRADINA – O Sargento PM Fernandes, pertencente aos quadro do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), recebeu, na tarde de quinta-feira, dia 01, uma Moção de Aplausos e Congratulações, outorgada pela Câmara Municipal de Andradina, proposta pelo vereador e Policial Militar da reserva, vereador Sargento Faustino.

A entrega ocorreu nas dependências do 28º BPM/I, em presença do agraciado, demais policiais e do comandante interino do Batalhão, Major PM Romansini.

O Sargento Fernandes participou, em setembro de 2023, do BOPE GAMES, ocorrido em Belo Horizonte/MG. Competindo na Categoria Militar, teve como parceiro o Policial Penal Edson Ananias.

O evento, considerado o maior da América Latina na categoria, contou com 7 mil atletas, reuniu civis e agentes de segurança como policiais militares, policiais penais, militares do exército, marinha e aeronáutica e ocorreu no interior do estádio Mineirão, na capital mineira.

Durante os dois dias, realizaram diversas provas, algumas com o fator surpresa envolvido, onde eram previamente vendados para não terem a menor noção da dinâmica do exercício.

Ao final, a dupla alcançou expressivo resultado, ficando na 12ª colocação.