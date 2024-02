Polícia Militar intensifica policiamento por ocasião do carnaval

A Polícia Militar está intensificando o policiamento nas principais cidades de atuação do 28º Batalhão por ocasião do carnaval.

O reforço consiste na intensificação do policiamento nas entradas e saídas das cidades, com efetivo do policiamento urbano e rodoviário, bem como nos locais onde estarão ocorrendo festejos.

Com equipes incluindo efetivo administrativo e drones, o reforço ocorrerá durante todo o período de carnaval.

O objetivo principal é reforçar a segurança e a sensação de segurança, inibindo o cometimento de crimes como furto, brigas e condução de veículo sob influência de álcool, que são as principais causas de acidentes e atropelamentos.

Na primeira noite, sexta-feira, foram realizados pontos de bloqueio de trânsito, onde veículos e condutores foram fiscalizados e submetidos ao etilômetro, com a elaboração de autuações por conduzir veículo sob influência de álcool, recusar-se a submeter ao teste do etilômetro, dirigir sem possuir CNH, entregar veículo à pessoa sem CNH. Não houve o registro de ocorrências ou acidentes de gravidade.

É a Polícia Militar, trabalhando diuturnamente à serviço da população.