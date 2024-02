Sogro de diretor de saúde que teria sido ajudado a fugir em ambulância é preso pela polícia

Prisão aconteceu nesta sexta-feira (9), em Birigui, no interior de SP; genro é diretor municipal de Saúde de Brejo Alegre (SP).

BREJO ALEGRE – A Polícia Civil de Brejo Alegre (SP), comandada pelo delegado Eduardo de Paula, prendeu nesta sexta-feira (9) um idoso de 69 anos, condenado a dois anos e 11 meses de prisão em regime fechado por estelionato. A prisão aconteceu em uma propriedade rural de Birigui (SP).

O idoso é sogro do diretor municipal de Saúde de Brejo Alegre. Ele era procurado desde março de 2023, quando houve a denúncia de que ele havia sido ajudado pelo genro e transportado por uma ambulância municipal de São Paulo até Brejo Alegre (SP). O objetivo seria dificultar a prisão.

Na época, o motorista da ambulância foi ouvido e confirmou que transportou o sogro do diretor de São Paulo a Brejo Alegre, mas alegou que não sabia sobre o mandado de prisão aberto contra ele.

Após ser preso, nesta sexta, o idoso foi encaminhado à Cadeia de Penápolis (SP) e permanece à disposição da justiça.

SEM RESPOSTA

Pelo site oficial da Prefeitura de Brejo Alegre, a reportagem constatou que o diretor segue na lista de servidores municipais. Ele foi nomeado para o cargo em janeiro de 2021 e continua atuando na função. O diretor é investigado por peculato e favorecimento pessoal. O caso já foi relatado pela Polícia Civil e segue tramitando na Justiça.

A reportagem do sbtinterior.com entrou em contato com a Prefeitura de Brejo Alegre para tentar falar com o diretor, mas foi informada pela telefonista que ninguém poderia passar informação sobre o caso. O espaço segue aberto.

Fonte: sbtinterior.com