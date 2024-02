Santo Antônio e Taurus decidem hoje o Futsal de Férias 2024

ANDRADINA – As equipes do Santo Antônio e Taurus decidem na noite desta sexta-feira, dia 02, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, o título do campeonato de Futsal de Férias 2024, com promessa de ginásio lotado. O Taurus é o time sensação da competição e o Santo Antônio manteve a tradição, chegando bem e forte para esta grande final. A cerimônia de entrega da premiação aos vencedores acontece logo após o apito final.

SANTO ANTÔNIO

O Santo Antônio chegou à final com mais uma bela vitória, desta vez goleou por 6 a 4 o Carvalho Express, que também fez uma grande partida, mas acabou cansando na etapa final do jogo. O toque rápido e agora em uma quadra bem maior, como a do GIME, favorece quem está melhor preparado e tem um maior número de atletas a disposição para o revezamento.

TAURUS

Já a sensação do Futsal 2024, que jogo a jogo vem conquistando um grande número de torcedores, o Taurus, surpreendeu mais uma vez e derrotou um dos favoritos ao título o Juventude/Skina Brasil. A vitória foi apertada por 4 a 3, mas foi merecida porque a “molecada” do Taurus correu demais, mostrou que está focada e vão buscar o título sim da competição, mesmo que contra um grande time, como o Santo Antônio.

Está lindo ver um ginásio inteiro gritar o nome do Taurus, com exceção é claro do espaço que a torcida do Santo Antônio ocupa. O resto grita e muito, até como sugestão, diria para quem está filmando acompanhar um dos lances que o Taurus fizer um gol e ver o quanto a torcida abraçou esse time.

Dois ‘mulekotes’, Samuel e Antônio ‘Jabá’ vem fazendo a diferença no time e quando estão em quadra, fazem um “poeirão” danado, com lances que até quem já está acostumado, se vislumbra. E outra coisa, mesmo que a equipe não seja campeã em quadra, já é campeã da alegria, da vontade de jogador futebol da bola pesada. Claro que a torcida está mais do que confiante, então se chegar ao título, vai ser uma explosão de alegria sem fim.

ARTILHEIRO

A artilharia deu uma mudada, apesar de poucos gols marcados por um só jogador. O líder nesse quesito é o Flávio Henrique de Souza, o “Puff”, do Santo Antônio, com 9 gols. Ele poderá até ampliar esse número já que estará na grande final desta sexta-feira (02).

Isso porque atrás dele vem atletas cujas equipes já saíram da competição, como é o caso de Lucas do Carmo e Rauan Fernandes, os dois do Juventude/Skina Brasil, além de Hygor Junior, do Pumas/Porto, os três com 9 gols cada, mas suas equipes foram eliminadas em partidas recentemente disputadas, então não ameaçam mais a artilharia de Puff. A não ser que na noite desta sexta-feira aconteça um diluvio e alguém faça cinco a seis gols e o alcance.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa, a menos vazada do Futsal de Férias 2024 está com o time do Juventude/Skina Brasil, que tomou apenas 10 gols em todo o campeonato. A derrota de 4 a 3 para o Taurus na semifinal causou mais estragos na pretensão da equipe chegar ao título, do que a vontade de conquistar o troféu de defesa menos vazada. Mas o futebol é apaixonante por causa disso: nem sempre o favorito vence.