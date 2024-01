Semifinais do Futsal de Férias 2024 acontecem hoje no GIME

ANDRADINA – Acontecem logo mais, a partir das 19h30, as duas partidas válidas pela fase semifinal do Futsal de Férias 2024, entre as equipes do Santo Antônio X Carvalho Express e em seguida Taurus X Juventude/Skina Brasil. Vale lembrar que as semifinais e a final da competição acontecem no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, onde também serão realizadas as premiações aos vencedores da tradicional competição.

SANTO ANTÔNIO

O Santo Antônio vem sendo a sensação desse Futsal de Férias 2024, vencendo todos seus jogos na fase classificatória, alguns deles por goleada, além de vitórias convincentes nas fases oitavas e quarta-final, também por goleadas, como a aplicada no time da A. E. Piloto por 12 a 3.

Agora reforçada pelo excelente atleta e ex-profissional Marcinho Richardes, um exemplo de esportista a ser seguido pela sua dedicação em manter a boa forma, o Santo Antônio passou a ser a equipe a ser batida na competição, o que vai ser bem difícil, diga-se de passagem. Tem tudo para conquistar a vaga para a grande final, na sexta-feira, dia 02/02.

CARVALHO EXPRESS

Já o Carvalho Express, adversário do Santo Antônio na noite desta terça-feira (30), apresentou um futebol mais pragmático, sem muitas invenções em quadra e ganhando jogo a jogo. O último deles precisou de paciência para vencer o esforçado Estoril por 6 a 4, mas foi um jogo difícil e a vitória veio depois do adversário apresentar cansaço e em consequência, descontração em quadra. Partida vai ser decidida nos detalhes.

A exemplo das outras equipes que enfrentou o Santo Antônio, o Carvalho não pode querer abrir para ir em busca do gol. Tem que jogar fechadinho e tentar construir as jogadas até que apareça as chances de fazer os gols sem se abrir na retaguarda, porque o adversário é fatal nos contra-ataques.

TAURUS

O Taurus, dirigido pelo irreverente técnico Alessandro Santos, o “Coquim Zica Memo”, chegou à fase semifinal depois de surpreendentes resultado nas fases de classificação, oitavas e quartas-de-final, quando derrotou tradicionais equipes do futsal andradinense, como o Pumas/Porto, apesar dessa equipe ter sofrido com os desfalques nessa última fase.

Além disso, o Taurus foi a equipe que mais cativou a torcida, arregimentando torcedores de todos os cantos da cidade por apresentar um futebol alegre, irreverente, mas com responsabilidade.

Alguns dos atletas da equipe mal completaram 18 anos e a jovialidade vem sendo transmitida para a quadra e além dela, ára a arquibancada. Pelo menos três dos atletas quando atuam juntos, “levantam uma poeira danada” (termo usado no futebol para quando os jogadores aprontam muita correria em campo ou em quadra).

JUVENTUDE/SKINA BRASIL

O Juventude/Skina Brasil é a outra equipe formada por jogadores muito jovens, a exemplo do Taurus, que vem apresentando aquele futebol alegre, descontraído, mas ao mesmo tempo competitivo e promete ser um grande adversário para o time revelação do campeonato de Futsal deste ano.

Vira e mexe, entra ano e sai ano, aparecem equipes que conquistam o coração da torcida, ganhando a simpatia de todos e desejos de que se torne o real campeão. O Juventude/Skina Brasil vai entrar em quadra e tentar não permitir que isso aconteça, impedindo que o Taurus passe para a grande final e sim sua equipe esteja na sexta-feira em quadra.

GIME

As partidas inauguram o novo piso do Gime, marcando a reinauguração do ginásio.

O investimento foi de R$ 531.114,33 (quinhentos e trinta e um mil, cento e quatorze Reais e trinta e três centavos), de recursos do Programa 100% Esportes Para Todos, do Governo do Estado de São Paulo e contrapartida de R$ 121.176,00 (cento e vinte um mil, cento e setenta e seis Reais) de recursos próprios da prefeitura.

Segundo o secretário, Jonílcio Avelino da Silva, o Professor Careca, as obras tiveram com ponto alto a colocação de uma cobertura de vinil emborrachado na quadra, padrão internacional. Todos os demais equipamentos, como traves, aros e até banco de reservas foram trocados.

