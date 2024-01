Carvalho Express goleia o Estoril por 7 X 4 e encara o Santo Antônio na semifinal do Futsal

ANDRADINA – O Carvalho Express vem fazendo aquilo que sua torcida e sua comissão técnica se propunham a realizar no Futsal de Férias: jogar e vencer partida a partida. E não foi diferente na partida realizada na noite de sábado (27), com bom público no ginásio Curiango, ao vencer por 7 a 4 o esforçado Estoril em partida válida pela fase quartas-de-final. Encara agora na semifinal o fortíssimo Santo Antônio.

Contra o Estoril não foi diferente e a equipe entrou focada, mas enquanto os meninos do Estoril tiveram fôlego, a vida não foi fácil para o Carvalho Express. O jogo chegou até o empate em 3 a 3 e só depois disso o adversário parece que deu uma desorientada.

O Carvalho Express aproveitou desse momento e converteu mais 3 gols, chegando aos 7 a 3. Com o resultado, a equipe procurou rodar a bola em quadra, mas uma cochilada levou o Estoril a marcar mais 1 e parecia que iria acordar para correr atrás dos outros gols necessários, porém, o cansaço minou o poder de reação e a partida acabou terminando mesmo em 7 a 4.

Com o resultado o Carvalho Express conquistou a tão almejada vaga para a semifinal, mas vai encarar a pedreira Santo Antônio, reforçado pelo atleta que desequilibra uma partida, Marcinho Richardes. Se jogar fechadinho, pode até almejar a vitória, mas se for afoito para o ataque, o Carvalho Express poderá experimentar o sabor amargo da derrota, igual tem acontecido com os outros adversários que tomam o gol e tentam empatar em seguida, abrindo espaços para o toque rapidíssimo do Santo Antônio.

JOGOS NO GIME

A partir de terça-feira (30/01), os jogos válidos pela semifinal do Futsal de Férias 2024, assim como a grande final, na sexta-feira (02/02), serão disputados no GIME – Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha, localizado na rua Paraíba, também próximo ao estádio municipal e ao ATC – Andradina Tênis Clube.

TERÇA-FEIRA (30/01)

19h30 – Santo Antônio x Carvalho Express

20h30 – Taurus x Juventude/Skina Brasil

SEXTA-FEIRA (02/02)

Vencedor do jogo 1 X vencedor do jogo 2