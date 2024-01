Juventude/Skina Brasil goleia por 9 a 3 o desfalcado Boca Júnior

ANDRADINA – A outra sensação da competição no quesito futebol alegre do Futsal de Férias 2024, com atletas que mal completaram 18 anos, o Juventude/Skina Brasil, aplicou uma sonora goleada no tradicional Boca Júnior, em partida realizada na sexta-feira (26), no ginásio Curiango, válida pela fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2024.

Até que o Boca Júnior tentou jogar de igual para igual com o Skina Brasil, mas os desfalques por contusão acabaram pesando na hora das substituições. Pelo menos dois jogadores não reuniram condições de jogo e um outro não estava fisicamente bem.

Resultado: enquanto teve um pouco de fôlego o time do Boca Júnior endureceu o jogo, mas com o passar do tempo e, para piorar, cronometrado, os jogadores foram cansados e não oferecendo mais resistência, propiciando que o Juventude/Skina Brasil fosse crescendo de rendimento e aos poucos aumentando o placar, até chegar a 9 a 3.

O Boca Júnior pecou pelo grande número de contundidos e por isso o que poderia ser um grande campeonato, acabou terminado em uma goleada e adeus à competição.

Agora Juventude/Skina Brasil e Taurus farão a outra semifinal e deverão proporcionar um futebol envolvente e rápido, já que essa meninada não cansa nunca.

JOGOS NO GIME

A partir de terça-feira (30/01), os jogos válidos pela semifinal do Futsal de Férias 2024, assim como a grande final, na sexta-feira (02/02), serão disputados no GIME – Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha, localizado na rua Paraíba, também próximo ao estádio municipal e ao ATC – Andradina Tênis Clube.

TERÇA-FEIRA (30/01)

19h30 – Santo Antônio x Carvalho Express

20h30 – Taurus x Juventude/Skina Brasil

SEXTA-FEIRA (02/02)

Vencedor do jogo 1 X Jogador do jogo 2