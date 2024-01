Taurus vence por 5 a 3 o Juventude na partida que o futebol alegre venceu

ANDRADINA – O time do Taurus mais uma vez mostrou aquele futebol alegre que apresentou anteriormente e venceu o também jovem time do Juventude por 5 a 3 em partida disputada na noite do último sábado (27), no ginásio Curiango, válida pela fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2024. A alegria dos meninos tem aderido a simpatia de muitos torcedores, que já organizou uma torcida só para eles, coisa linda de se ver.

O Taurus entrou no jogo contra o Juventude (somente Juventude), focado na vitória e seu irreverente técnico “Coquim Zica Memo”, uma figuraça, disse que iria pra cima do adversário, buscando a vitória a todo instante.

Mas enquanto o Juventude teve fôlego, o jogo foi super difícil para o Taurus, persistindo vantagem hora para um lado, hora para o outro. Somente quando as substituições passaram a serem feitas, ou tiverem que serem repetidas, é que o jogo pendeu para o lado da Taurus.

A saída do Dodô, extremamente cansado, já que atuou mais de uma hora em quadra (tempo cronometrado), parece que O Juventude se desconcentrou em quadra, permitindo que a alegria estampasse o rosto dos meninos e da torcida do Taurus. Como ser que o Taurus não venha a ser campeão do futsal, mas seus meninos e sua torcida já são campeões da alegria em quadra.

JOGOS NO GIME

A partir de terça-feira (30/01), os jogos válidos pela semifinal do Futsal de Férias 2024, assim como a grande final, na sexta-feira (02/02), serão disputados no GIME – Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha, localizado na rua Paraíba, também próximo ao estádio municipal e ao ATC – Andradina Tênis Clube.

TERÇA-FEIRA (30/01)

19h30 – Santo Antônio x Carvalho Express

20h30 – Taurus x Juventude/Skina Brasil

SEXTA-FEIRA (02/02)

Vencedor do jogo 1 X Jogador do jogo 2