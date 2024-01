Morre terceiro envolvido em confronto com a PM em Rio Preto

Dois rapazes e um adolescente de 15 anos, de origem Boliviana, são suspeitos de assaltar um posto de combustível, roubar o carro de uma família e trocar tiros com a equipe do Baep

RIO PRETO – A Polícia Civil identificou na quinta-feira, 25, os três jovens mortos em confronto com a Polícia Militar, na noite de terça-feira, 23, no Residencial Gabriela, em Rio Preto. O trio é suspeito de horas antes ter assaltado um posto de combustível e roubado o carro de uma família. Os nomes não foram divulgados.

Os envolvidos são dois rapazes, maiores de 18 anos e um adolescente de 15 anos, identificados com base na checagem das digitais dos dedos das mãos, coletados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto e depois enviados para o banco de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, em São Paulo.

Os jovens não foram identificados no local do confronto com a PM, porque estariam sem os documentos pessoais. Os corpos foram enviados ao IML de Rio Preto, para exame de necrópsia e processo de identificação.

Antes do confronto, durante perseguição, os jovens teriam batido o carro roubado, depois teriam iniciado uma troca de tiros contra as equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Dois morreram no local do crime. O terceiro envolvido chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

O posto assaltado foi no Distrito de Talhado e a família foi roubada no Jardim Urano. Com os jovens foram apreendidos três revólveres de calibre 38.

Responsável pela investigação civil do caso, o delegado Paulo Roberto Moreschi, afirma que em posse dos nomes dos jovens, vai fazer a checagem de antecedentes criminais.

“Vamos ver se os jovens têm passagem, além de aguardar os laudos de balísticas das armas apreendidas e de necrópsia”, explica.

A pesquisa de antecedentes do adolescente de 15 anos será mais burocrática, porque ele nasceu na Venezuela. As informações terão de ser solicitadas junto as embaixadas do País.

A Polícia Civil também vai colher depoimentos dos funcionários do posto de combustível e os integrantes da família assaltada.

Os corpos dos três rapazes foram liberados ainda na quinta-feira para sepultamento.

Os laudos de necrópsia serão enviados nos próximos dias.

Além da investigação da Polícia Civil, está em andamento o inquérito da Polícia Militar, responsável por apurar se a conduta dos PMs está dentro dos padrões estabelecidos pela corporação.

Como parte da investigação foram apreendidos três revólveres, calibre 38, com os três jovens. As armas dos PMs envolvidos na ocorrência também foram apreendidas para serem submetidas ao exame de balística. O resultado será compartilhado com a Polícia Civil.