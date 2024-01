Toma posse nova diretoria da ACIA com compromisso de reforçar economia andradinense

ANDRADINA – O empresário Sérgio Ruella é o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Andradina. Ele e a nova diretoria foram empossados no último dia 25 em uma cerimônia na Câmara Municipal de Andradina na presença de autoridades políticas e forte participação de comerciantes. Alavancar a economia andradinense é a bandeira de luta do novo presidente.

A posse foi conduzida pelo ex-presidente Maker Bento de Souza e contou com a presença do vice-prefeito Paulo Pereira Assis, do presidente da Câmara de Andradina, Lucas Lopes, dos vereadores Fabrício Mazotti, Elaine Vogel, Hugo Zamboni, André Lopes e Luzimar Rodrigues, além do vice-presidente da FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) Mauricio Pazian.

Ao usar a palavra, o vice-prefeito Dr Paulo Assis, pós o Governo de Andradina a disposição da entidade e desejou sucesso ao novo presidente e agradeceu o empenho e a dedicação do ex presidente, que deixou o cargo. “Agradeçemos o esforço e a coragem da entidade em movimentar a economia da cidade e anunciamos um novo monto para a cidade com a ascensão do turismo que vai refletir no desenvolvimento da cidade e seu comércio”, disse Paulo Assis, destacando ainda conquistas do Governo de Andradina que vão elevar o patamar de desenvolvimento humano da cidade.

Ao abrir seu discurso, Ruella disse que irá pautar seu trabalho na ética e no respeito pela classe, participar de assuntos relevantes a toda a categoria, fazendo voz ante as autoridades n que se refere a mobilidade urbana, leis de incentivo e toda gama de assuntos que dizem respeito a economia e desenvolvimento do comércio e sobretudo manter um diálogo constante com os seus quase 600 associados. Em entrevista a imprensa, Ruella falou dos anos difíceis para o setor no período e pós pandemia e que a meta é resgatar as promoções e ventos antes promovidos pela ACIA. Ele disse estar seguro de que a Associação Comercial irá superar as expectativas e assim contribuir decisivamente para o fortalecimento da economia andradinense.

Nova Diretoria

Presidente: Sérgio Aparecido Ruella

Vice Presidente: Maker Bento de Souza

1ª Secretária: Tânia Regina Ferreira da Silva

2ª Secretária: Guilherme Marins da Silva

1º Tesoureiro: Valéria da Moraes Previatto

2º Tesoureiro: Mauro Massato Obana

Diretor de Patrimônio: Eder Oliveira de Souza

ACIA

A Associação Comercial e Industrial de Andradina foi fundada em 25 de julho de 1943. Completando, em 2023, 80 anos de atividades e conta hoje com mais de 600 associados.

Com o objetivo de unir os comerciantes, centralizando forças e incentivando o progresso e o desenvolvimento do município, a ACIA desenvolve um trabalho que visa implantar, em número cada vez maior, benefícios diretos para seus associados, entre eles destacam-se a geração e o fornecimento de informações, por intermédio da Boa Vista, Plano Odontológico, Plano de Saúde, Certificado Digital, Acredito Benefícios, Acredito Empréstimos, Auditório com capacidade para até 120 pessoas, Salas de Treinamentos, ACIA CLUBE (Área de Lazer), Programa de Estágio, Serviços de Pesquisa, Certificado de Origem e muitos mais.

Participativa, questionadora e incentivadora, a Associação Comercial e Industrial de Andradina, está presente nos momentos de grande decisão e nos principais fatos históricos, representando sempre com dignidade e seriedade seus associados.

Filiada a FACESP, a Associação entrou em uma nova era de desenvolvimento e modernização e conta hoje com grandes parceiros, entre eles a Prefeitura Municipal, o SEBRAE, o Sindicato Rural de Andradina, CIENSP e o SINCOMÉRCIO.

Ao longo destes 80 anos, foram 28 diretorias que trabalharam com afinco e responsabilidade, defendendo os interesses de seus associados e da cidade de Andradina.

Secom/Prefeitura