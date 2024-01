Polícia Militar prende homem que furtou celular em farmácia

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta-feira (10), um homem de 43 anos, oriundo de Birigui, mas em situação de rua em Andradina, acusado de furtar um aparelho celular pertencente a uma farmácia, localizada na rua Alexandre Salomão, centro. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e teve fiança arbitrada de R$ 1 mil, não sendo paga e ele recolhido ao cárcere, à disposição da Justiça. O celular foi devolvido para a farmácia.

A prisão do ac usado aconteceu quando, por volta do meio dia de quarta-feira, dia 10, policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de furto.

Em contato com a vítima, proprietário de uma farmácia na área central, informou que um indivíduo havia entrado no estabelecimento e furtado um aparelho celular que estava sobre o balcão.

Após analisarem as imagens das câmeras do local, realizaram diligências e localizaram o autor do furto, morador de Birigui, 43 anos, já com passagens criminais por furto, ainda na posse do aparelho furtado.

O indivíduo foi encaminhado ao DP local, onde foi autuado em flagrante, sendo estipulada fiança de R$ 1.000,00, que não foi paga, ficando preso, à disposição da justiça.

A Polícia Militar recebeu a informação em um dos grupos de Vizinhança Solidária da Área Central de Andradina, de que um indivíduo acabara de furtar um telefone celular no interior de uma farmácia. As imagens foram retransmitidas rapidamente aos patrulheiros, que intensificaram a área central e conseguiram localizar e abordar o infrator.

O autor, o qual já possuía antecedente criminal pela prática de furto, estava com o aparelho subtraído e recebeu voz de prisão em flagrante delito. Ele foi encaminhado à Delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Esta ocorrência é um exemplo do trabalho em conjunto da comunidade com a Polícia Militar.

