Inaugurado o Vilarejo Bar e Gastronomia

Dupla Marco Túlio & Luciano, além de cantores anônimos fizeram a festa cantando músicas que o povão admira e aprecia.

ANDRADINA – Centenas de pessoas foram prestigiar na noite de sexta-feira, dia 12, a inauguração oficial do Vilarejo Bar & Gastronomia, localizado no prolongamento da Av. Guanabara, na Vila Messias, com animação da dupla sensação do momento Marco Túlio Luciano. O show, que começou as 20h, terminou próximo da meia noite, com aplauso dos presentes. Parabéns a todos que compareceram e aos empreendedores do local, que presentearam a cidade de Andradina com esse magnífico espaço gastronômico e musical.

SHOW DE GASTRONOMIA

Como o próprio nome diz, Vilarejo Bar & Gastronomia, Andradina ganhou um novo destino para os amantes da boa comida e entretenimento, quando não apenas o bar é importante, mas toda a gama de negócios que o local proporciona em oferecer uma variada opção de comida e descubra um Food Park recheado de deliciosas opções de drinks e pratos que prometem surpreender até os paladares mais exigentes.

O Vilarejo Bar e Gastronomia é mais do que um estabelecimento; é um convite para uma jornada gastronômica única, você vai adorar. A estrutura física é impecável, oferecendo não apenas um lugar para comer, mas um ambiente sofisticado e acolhedor. São três layouts de planta para você escolher o seu espaço ideal. A decoração é uma atração a parte, com muita madeira trabalhada, remetendo o cliente a ambientes sofisticados. Da-se a impressão que estamos na África, na Disney (EUA) ou em Calcutá (India).

O mezanino ainda não está pronto, falta adequações para melhor servir o cliente amigo, mas já é elogiado por todos que tiveram a oportunidade de saborear um chopp e uns petiscos, pela visão favorável que dá para a cidade de Andradina durante a noite.

SEGURANÇA

Pensando no conforto e na segurança de seus clientes, o Vilarejo disponibilizará seguranças todos os dias para que tudo transcorra na mais santa paz e o cliente possa passar horas agradáveis sem se preocupar com situações inesperadas, como vandalismos ou baderna. Aqui a segurança é o nosso forte.