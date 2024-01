Adolescente que dirigia carro em acidente que matou 3 jovens tinha acesso ao veículo, conclui inquérito

RIO PRETO – A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava o acidente de trânsito que matou três adolescentes e deixou outros dois menores gravemente feridos, no dia 9 de julho de 2023, no bairro São Deocleciano, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do delegado do 3º Distrito Policial, Marcelo Ferrari, que coordenou a investigação, a apuração concluiu que o motorista de 17 anos teve culpabilidade no acidente porque a velocidade do veículo, segundo o laudo da perícia, era na faixa de 140 km/h.

“Ficou evidenciado na apuração que ao contrário que os pais alegaram, o adolescente infrator tinha sim livre acesso aos veículos da casa. Tudo o que foi apurado foi enviado ao juízo da Vara da Infância e Juventude, que já instaurou procedimento disciplinar”, afirmou Ferrari.

Ainda de acordo com o delegado, o pai do menor infrator foi responsabilizado pela facilitação ou entrega do veículo ao adolescente.

“O inquérito policial já foi enviado ao poder judiciário, contudo ainda não teve manifestação da promotoria”, concluiu.

O ACIDENTE

No dia 9 de julho do ano passado, um acidente grave matou duas adolescentes de 16 e 17 anos e deixou outros três garotos, também menores de idade, gravemente feridos, à 00h11, em Rio Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam em um Fiat Fastback Turbo, dirigido pelo adolescente de 17 anos. Por motivos desconhecidos, o rapaz perdeu o controle da direção e bateu o veículo violentamente no muro de um estabelecimento, na rua Virgílio Dias de Castro.

Com a força da batida, o automóvel começou a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas. Anna Luiza Oliveira Fernandes (16) e Giovana Sousa de Oliveira (17) tiveram as mortes constatadas no local.

No dia 20 de agosto, Gustavo Corte Saranz, de 15 anos, que passou por cirurgia na cabeça e ficou internado em estado grave no Hospital de Base de Rio Preto desde o dia do acidente, não resistiu e perdeu a vida.

Em outubro, o menor infrator que dirigia o veículo recebeu alta hospitalar após três meses internado na unidade. Ele também passou por cirurgia na cabeça e teve múltiplas fraturas.

Informações obtidas pelo sbtinterior.com com pessoas próximas da família, apontaram que o adolescente teve sequelas e agora depende dos pais para realizar atividades comuns do cotidiano.

Outro adolescente de 17 anos que também foi vítima do acidente recebeu alta médica e se recuperou bem.