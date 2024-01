Morre homem que se acidentou após ameaçar a ex e fugir de abordagem policial

ARAÇATUBA – Diogo Vaz dos Santos, 36 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (5) na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internado em estado grave desde a noite do dia 27 de dezembro, após bater de moto em um ônibus da TUA no bairro Monte Carlo. Antes do acidente ele havia ameaçado a ex-companheira e depois fugiu de abordagem policial.