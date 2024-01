Adolescente morre baleado por motociclista que o chamou no portão de casa em Garça

A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 15 anos, baleado na noite de quinta-feira (4), em Garça (SP)

GARÇA – O crime foi registrado no bairro Araceli. Segundo testemunhas, uma pessoa ainda não identificada foi até a casa do jovem em uma moto, chamou pelo jovem, e quando ele saiu para atender, foram realizados os disparos com arma de fogo.

Iago de Oliveira Fernandes foi atingido por três tiros, chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi apresentada à Central da Polícia Judiciária de Marília (SP) e a polícia técnica compareceu ao local para realizar a perícia.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Fonte: atanews.com.br