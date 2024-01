Novas imagens mostram que ladrão que furtou igreja entregou peça sacra do século XVIII para comparsa

RIO – Ostensório foi furtado da Igreja São Francisco de Paula, no Centro do Rio, em novembro do ano passado. Um suspeito chegou a ser preso, mas foi solto pouco tempo depois. Polícia já investigava a existência de um comparsa. Peça ainda não foi recuperada. Imagens mostram que peça do século XVIII foi levada por outra pessoa

Novas imagens de câmeras de segurança mostram que o ostensório furtado da Igreja São Francisco de Paula, no Centro do Rio, foi levado por outra pessoa. O crime aconteceu no dia 4 de novembro do ano passado, e o ostensório ainda não foi recuperado.

A peça do século XVIII é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ela estava exposta na igreja e tem grande valor histórico e sagrado para os católicos.

Dois dias após o crime, a Polícia Civil localizou e prendeu o homem apontado como suspeito pela invasão e furto da obra. Ele aparece em imagens de câmeras de segurança quebrando o vidro do armário e levando a peça. Porém, ele foi solto pouco tempo depois por não ter situação de flagrante. A polícia já investigava a existência de um comparsa.

Imagens divulgadas na época do roubo mostravam o segundo suspeito passando fora da igreja, do lado direito do vídeo, com sacolas na mão. Em seguida, o ladrão que invadiu a igreja aparece ao lado esquerdo com o ostensório na mão e acenando.

Depois, o homem com as sacolas passa novamente, perto do muro da igreja. Nas novas imagens, em preto e branco, é possível ver o ladrão saindo da igreja com a peça na mão e indo em direção ao muro, enquanto o outro chega do lado de fora. Em seguida, o ladrão entrega a peça para o segundo homem, que pega e sai correndo pela rua.

Sequência mostra homem furtando ostensório do século XVIII da Igreja São Francisco de Paula, no Centro do Rio

Reprodução

Parte do material furtado foi encontrado no jardim da igreja. Uma adaga, um crucifixo de plástico, um de brilhantes e a base do ostensório foram recuperados. O ostensório em si não foi encontrado até hoje.

O caso é investigado pela Polícia Federal.

Dinâmica do crime

O furto do ostensório aconteceu por volta das 14h do dia 4 de novembro. A igreja estava sendo preparada para a realização de um casamento. Floristas que organizavam detalhes da cerimônia trancaram o local e foram almoçar.

Nesse intervalo, um homem sem camisa pulou a grade na entrada da igreja e invadiu o local.

Nas imagens de segurança é possível ver quando o rapaz começa a andar pelo corredor da igreja. Ele para na frente do mostruário que guardava a peça sacra.

O homem quebra o vidro de proteção com uma cotovelada e retira a peça do mostruário. Na sequência, ele coloca a peça que pesa mais de 10 kg nas costas e anda até a janela mais próxima.

Ele tenta abrir a janela para escapar do local, mas não consegue. O homem, então, leva o objeto roubado para a entrada da igreja.

As câmeras também registraram o momento em que o ladrão retorna para o corredor sem nada nas mãos. Ele pega um extintor de incêndio e ao passar no corredor onde a peça estava ele escorrega e cai no chão.

Minutos depois, ele se levanta pega o extintor e vai na direção da entrada novamente. Lá, o homem parece chamar alguém na rua e retorna para o interior da igreja.

Segundo o responsável pela paróquia, o ladrão separou a peça em dois pedaços. Ele escondeu a maior parte e saiu com o pedaço menor da peça. Ele também levou uma cruz de madeira e outros pequenos objetos.

Fonte: dnews.com.br