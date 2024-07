Peão de rodeio morre após ser pisoteado por touro em arena

Fabiano Pinheiro da Rocha, o “Bim”, de 35 anos, nascido em Nova Independência/SP e morava em Junqueirópolis/SP

FÁTIMA DO SUL – O peão de rodeio, Fabiano Pinheiro da Rocha, o “Bim”, de 35 anos, nascido em Nova Independência/SP e morando atualmente em Junqueirópolis/SP, foi a óbito na noite de segunda-feira (08/07), após sofrer um pisão do touro em montaria nas finais do rodeio realizado em Fátima do Sul (MS). Fabiano Pinheiro estava disputando a final da competição.

Fabiano Pinheiro estava na oitava colocação do “Fátima Fest”, em comemoração aos 61 anos de administração político-administrativa do município Favo de Mel, quando realizou a montaria no touro “Safra Nova”.

Segundo site valedovinhema o peão aguentou os 8 segundos e ao pular do animal, sofreu o pisão na região do pescoço. Fabiano chegou a subir na porteira e ao chegar no fundo do brete, começou a passar mal, momento em que o corpo de bombeiros foi prestar o atendimento. Na sequência ele foi encaminhado ao pronto socorro do hospital da Sias, onde não resistiu aos ferimentos.

Durante a premiação, Fabiano Pinheiro ficou como terceiro colocado na classificação final com 167 pontos, não podendo receber o prêmio, pois estava no hospital, segundo os locutores do rodeio.

O corpo de Fabiano foi velado e sepultado em Junqueirópolis, segundo informações de familiares.

O clima em Nova Independência foi de comoção nesta terça-feira (09/07), e será durante toda a semana, já que, além de familiares, Fabiano Pinheiro nutriu muitas amizades no município do interior paulista.