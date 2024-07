Morador de Murutinga do Sul morre em acidente com caminhão próximo de Campo Grande

CAMPO GRANDE/MS – O morador da cidade de Murutinga do Sul, região de Andradina/SP, José Gaviolli Filho (mais conhecido como Banda), morreu ao se envolver em grave acidente de trânsito na manhã de domingo (14/7), quando conduzia seu caminhão com uma carga de abacaxis para o CEASA de Campo Grande MS. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Conforme o boletim de ocorrência, levantamento inicial da Polícia Civil dá conta que, por volta das 4h, a vítima fatal conduzia um caminhão Mercedes, carregado com abacaxi, sentido Ribas do Rio Pardo a Campo Grande, quando teria atropelado duas cabeças de gado, a cerca de 10 quilômetros de Campo Grande, ou seja, estava há poucos quilômetros de seu destino final.

Ainda segundo o registro policial, após acertar os bovinos, o caminhão se desgovernou à direita da pista, ultrapassou uma grade de proteção (guard-rail), capotou e tombou às margens da rodovia. Nesse meio tempo a vítima foi lançada e o corpo ficou ao lado da carroceria do veículo pesado.

Corroborando as informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram que o acidente aconteceu quando ele desviou de uma vaca na pista, momento em que acabou perdendo o controle de direção e caiu na ribanceira. A cabine ficou destruída e o caminhão se partiu ao meio com o impacto. A carga de abacaxi ficou esparramada no acostamento da movimentada rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas não houve tempo de socorro e “Banda” morreu no local. Além dos militares, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e peritos estiveram no local, onde foram realizados os procedimentos necessários. Às margens da estrada haviam duas vacas mortas, que podem ter sido atingidas pelo veículo. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

“Banda” deixa esposa e uma filha que está se formando em Medicina. Ele era bastante querido na pequena cidade do interior paulista.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.