Tentativa de duplo homicídio no Bairro Emilio Zanata em Dracena

Homem e mulher foram as vítimas. Autor suspeito da tentativa já foi preso pela Polícia Militar.

DRACENA – Na manhã deste domingo (31) último dia do ano, foi registrado dupla tentativa de homicídio no Bairro Emilio Zanata, mais precisamente na Rua dos Beija Flores, com desfecho na Rua Guerino Bonifácio Gardini.

Segundo informações obtidas pela reportagem do SITE JZ e TOP TV, um individuo que está de “saidinha” de Final de Ano de um presídio da região, teria ferido um homem e uma mulher. O crime pode ter sido passional.

O suspeito autor foi preso logo após o crime homiziado na residência de sua genitora, no Jardim Brasilândia.

Trabalharam na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Técnica.

Até o fechamento desta matéria, a ocorrência seguia em andamento.