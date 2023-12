Homem é morto a tiros dentro de casa em Rio Preto

RIO PRETO – Um homem, que não teve o nome divulgado, foi executado a tiros, na manhã deste sábado (30), em uma casa, no bairro Solo Sagrado, na região norte de São José do Rio Preto (SP).

Câmeras de circuito de segurança flagraram o momento em que dois suspeitos em uma moto chegam na frente da casa onde a vítima estava. Os dois aparecem vestidos com calça jeans e camiseta com mangas compridas de cor preta. Um deles desce da moto e entra no imóvel armado com arma de fogo. O portão estava aberto.

Depois de fazer alguns disparos, o suspeito sai correndo e sobe na moto pilotada pelo comparsa, que ficou esperando. Os dois fogem.

Uma foto da vítima morta, que circula em um aplicativo de conversa, mostra o homem caído no chão, de bruços, com ferimentos na cabeça e nas costas. A vítima está descalça e vestindo apenas uma bermuda.

Não se sabe se o homem alvejado trabalhava na obra dentro do imóvel ou se ele era morador.

Uma ambulância do Resgate foi acionada e policiais militares isolaram a área. Houve tumulto da população.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.