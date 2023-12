Preso de “saidinha” de Mirandópolis volta para a cadeia ao descumprir regras do benefício em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na segunda-feira, dia 25, em pleno Natal, um preso cumprindo pena na penitenciária Nestor Canoas de Mirandópolis, que havia sido beneficiado pela saída temporária do Natal, e estava em um bar localizado na Vila Mineira, em Andradina, o que vai em desacordo com as regras de quem é beneficiado. Diante dos fatos, o homem foi preso e reconduzido à penitenciária de Mirandópolis.

A prisão do detento aconteceu quando policiais militares em patrulhamento pelo bairro Vila Mineira em Andradina, passaram em frente a um bar e avistarem o homem no interior do estabelecimento ostentando uma tornozeleira eletrônica, o abordaram.

Durante pesquisas junto aos bancos de dados criminais, os PMs constataram que ele era presidiário, cumprindo pena na penitenciária Nestor Canos de Mirandópolis, de onde havia sido liberado na saída temporária de Natal.

Segundos os policiais, o detento estava descumprindo os requisitos do benefício de não permanecer em sua residência e estar em local incompatível (bar).

Diante dos fatos, o homem foi preso e reconduzido à penitenciária de Mirandópolis.