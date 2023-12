Praça “José Yarid” ganha nova iluminação LED

ANDRADINA – A Praça José Yarid, popularmente conhecida como “Praça do TG”, é mais uma a ganhar a iluminação LED. Só este mês, outras duas praças ganharam a nova tecnologia que está levando uma “nova luz” para os espaços de convivência pública (“Eduardo Ramalho Miranda – JBC”, “José Vieira – Stela Maris”). No local está instalado Memorial “Adélio Sarro”, com um conjunto de grandes obras do artista plástico.

A Modernização é mais um avanço do Governo de Andradina para garantir aos cidadãos mais segurança e conforto para desfrutar de momentos de lazer com a família, realizar a prática de esportes ou se reunir com os amigos para uma roda de conversa agradável.

A primeira praça a receber a iluminação foi a Antônio Joaquim de Moura Andrade, que, graças a nova tecnologia foi palco dos principais eventos natalinos em 2023 e ainda ganhou um evento gastronômico fixo (todas as quintas-feiras) o Food Truck Fest.

Com a iluminação em LED, onde as praças ganham aumento no fluxo luminoso, é possível prevenir a criminalidade, embelezar as áreas urbanas, destacar e valorizar as ruas e avenidas, possibilitar um melhor aproveitamento das áreas de lazer e ainda gerar economia aos cofres públicos.

Em janeiro, outras seis praças vão ganhar a nova tecnologia, que também será ampliada para toda a iluminação pública, seguindo o Masterplan do Prefeito Mário Celso Lopes.

Secom/Prefeitura