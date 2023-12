Policiais atuam no combate a incêndio em conveniência de Itapura

ITAPURA – Na última sexta-feira, dia 15, policiais militares de Itapura receberam, via Copom, a informação de incêndio, que ocorria em estabelecimento comercial pelo centro da cidade, mãos precisamente uma loja de conveniência.

Rapidamente, os militares se deslocaram ao local e, ao chegarem no prédio que ardia em chamas, se depararam com um caminhão pipa pertencente ao município, que já atuava na contenção do fogo, já que a cidade não é provida de Corpo de Bombeiros.

Foi então realizada a interdição e isolamento da via, para evitar transtornos e acidentes, informado o Copom e solicitado apoio do Corpo de Bombeiros mais perto, em Ilha Solteira, e em seguida iniciaram a atuação, junto com os colaboradores da prefeitura e populares, que tentavam debelar as chamas.

Após o fogo ser debelado, compareceu uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ilha Solteira, que realizou o rescaldo.

Foi acionada a perícia, que compareceu ao local para atuação.

A ação, proativa e profissional, foi preponderante para o êxito da missão, sendo bastante elogiada pela população e órgãos de imprensa, sendo o fato enaltecido em redes sociais do município.