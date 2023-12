Lions Andradina Sul realizou Dia de Prevenção ao Diabetes

ANDRADINA – O Lions Andradsina – Sul realizou no último dia 25/11, Dia de Prevenção ao Diabetes, com um stand instalado na praça central Antônio Joaquim de Moura Andrade, fazendo aferição de pressão e exames de glicemia em 231 pessoas, com a supervisão do médico Dr Rafael Blaya Fernandes Astolfo, a estudante de medicina Helena Blaya, estudantes de enfermagem da FEA, sob a supervisão da professora Natália Dourado.

Várias pessoas colaboraram para o sucesso do evento, e alguns agradecimentos são necessários: Fabrizio Carvalho, que gentilmente atendeu a solicitação do Lions enviando a ambulância do setor de Saúde do município com a enfermeira Rosangela Leite e motorista José Antônio Matias.

Estendendo agradecimentos ao Roberto, da Tendas Pirâmides, que gentilmente cedeu a tenda para o evento, como faz todos os anos.

Obrigada ao vereador Hugo Zamboni que colaborou com insumos. E a meta da campanha foi cumprida, graças ao esforço conjunto.

Obrigada companheiros do Lions Andradina Sul que não medem esforços no “Servir” desinteressado.