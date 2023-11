Garotinho de 2 anos e 2 meses morre após ser picado por cascavel em Panorama

PANORAMA – Faleceu no HR de Prudente o garotinho Gael Henry Jesus Ribeiro, filho do casal José e Cristina, residente no Conjunto Habitacional Prefeito Derocy Alves Valença de Panorama.

Segundo os familiares, a criança foi atacada por uma cascavel na tarde de ontem por volta das 18h30. Família estava acampada na região do córrego dos macacos onde ia pescar. Família reclama na demora da transferência. Segundo os familiares, Gael foi transferido depois de mais de 14 horas, após dar entrada na unidade de socorro.

O Panorama Noticia contactou a Secretária de Saúde de Panorama, Vanessa Steluti que informou: “todas as medicações necessárias foram feitas em Panorama. Inclusive o dr. que estava a frente do caso ligou no Butantã e seguiu todas as orientações para o caso”.

A secretária disse ainda que Gael foi transferido estável e a médica que acompanhou a transferência informou que ele chegou bem lá no hospital em Prudente.

O Panorama Noticia perguntou para a secretária o motivo da demora na transferência de Gael. Secretária Venessa Steluti disse que o paciente foi transferido assim que saiu a vaga.

O Panorama Noticia esteve na casa dos pais de Gael. Neste momento os pais ainda estão em Presidente Prudente.

O Panorama Noticia se coloca a disposição dos pais caso queiram gravar matéria no site. E mais uma vez também se coloca à disposição da Secretaria de Saúde de Panorama.