Pai mata filho de 5 anos com um tiro na cabeça em Minas Gerais

Após atirar na criança e no companheiro da ex, o suspeito disparou contra a própria cabeça

Um menino de 5 anos morreu na tarde de quarta-feira (1°), depois de levar um tiro na cabeça, disparado pelo pai na porta da escola, em Minas Gerais. O homem atirou contra o filho, o atual da ex-mulher e depois deu um tiro na própria cabeça.

Segundo o G1, o pai e a mãe da criança estavam em processo de litígio pela guarda, e a motivação do crime pode estar ligada ao fato dele não aceitar o fim do relacionamento.

“Por volta das 13h, o pai da criança esperou o momento em que o atual da ex-mulher chegasse para entregar o menino no Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei Tia Naza. Ao visualizar os dois, o homem atirou contra a criança e contra o padrasto dela”, disse o sargento Joelson Bertoldo.

Segundo informações levantadas pela PM, ao perceber que estava sendo seguido pelo suspeito e que ele tinha disparado duas vezes, o padrasto da criança, de 22 anos, pediu socorro para o porteiro, que abriu o portão da escola, e depois o homem disparou novamente. As vítimas estavam na bicicleta quando foram atingidas. A polícia informou também que no momento que os dois estavam caídos no chão, o homem puxou a criança pelo cabelo e atirou na cabeça dela, depois, disparou contra o padrasto do menino.

Após o atentado, o homem atirou contra a própria cabeça. Ele também chegou a ser transferido por um outro helicóptero do Corpo de Bombeiros, mas morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória no momento em que a aeronave pousou em Montes Claros.

Conforme o Samu, o padastro foi atingido de raspão na cabeça e estava com suspeita de fratura na clavícula. A vítima foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Ainda segundo a polícia, o suspeito, de 52 anos, morava em Serro. Há cerca de seis meses, a guarda definitiva foi passada para a mãe. Durante esse tempo, ele visitava a cidade, mas não ia visitar o filho.