Dia de Finados em Andradina foi tranquilo e ensolarado

ANDRADINA – O Dia de Finados em Andradina, celebrado nesta quinta-feira (02), levou milhares de pessoas ao cemitério São Sebastião, onde foram rezar, levar velas e flores para seus entes queridos ali sepultados. Diferente de anos anteriores, desta vez não teve chuva e o dia foi praticamente todo embnaixo de um sol forte. A tradição de finados já tem centenas de anos na comunidade em geral.

Vários locais dentro do cemitério de Andradina são os mais visitados, como o cruzeiro antigo, um outro mais novo construído a 100 metros pela via principal local, assim como também o túmulo de Monsenhor Victor Assuiti, Tido por alguns fiéis como local várias intercessões, principalmente no que tange a saúde.

Como o espaço dentro do cemitério está quase que por completo ocupado pelos túmulos tradicionais, a construção de “carneiras” próximo ao muro que demanda à rua Pereira Barreto, levou dezenas de fiéis a frquentar aquele espaço, tendo muitos que andar praticamente por 200 metros.

Aqueles que deram a volta pela rua Pereira Barreto pode entrar pelo portão, que esteve aberto desde cedo, evitando um esforço físico maior.

A missa campal realizada as 8h dentro do cemitério, concentrou dezenas de pessoas em frente a uma tenda armada pela organização da visitação pública. Também esteve a disposição dos frequentadores dois veículos com água potável.

Como já é tradicional no Dia de Finados, dezenas de pequenos comerciantes montaram suas barracas em frente ao cemitério para venda de flores avulsas, vasos com flores, velas, fósforos e outros ornamentos que remetem à data.

Clubes de serviço montaram estandes para aferição da pressão arterial, recomendando para aqueles que detectaram alguma alteração, para procurar a UBS – Unidade Básica de Saúde de seu bairro. Empresas funerárias também marcaram presença demonstrando seus planos funerários aos interessados.

02 de Novembro – Dia de Finados

Na maioria dos países ocidentais, o Dia de Finados é celebrado em 02 de novembro. Isso ocorre desde o século II. “No dia 02 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, ocorre um dos mais importantes rituais religiosos da tradição cristã católica, isto é, o Dia de Finados. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, bem como (para os católicos) rezar pela alma deles.

De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a alma da maioria dos mortos está no purgatório passando por um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o Dia de Finados era conhecido na Idade Média como “Dia de todas as Almas”, dia esse que sucedia o “Dia de todos os Santos” (comemorado no dia 1º de novembro).” (com a wilkepedia)

“Desde a época do cristianismo primitivo, que se desenvolveu sob as ruínas do Império Romano, que os cristãos rezavam por seus mortos, em especial pelos mártires, onde estes eram frequentemente enterrados: nas catacumbas subterrâneas da cidade de Roma.

O costume de rezar pelos mortos foi sendo introduzido paulatinamente na liturgia (conjunto de rituais que são executados ao longo do ano) da Igreja Católica. O principal responsável pela instituição de uma data específica dedicada à alma dos mortos foi o monge beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny.” (com o site brasilescola.uol.com.br)