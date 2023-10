Nadadora Julia Naomi conquista 5 medalhas em torneio de alto nível

SÃO PAULO – A natação andradinense fez mais uma fantástica conquista pela nadadora Julia Naomi Utida de Souza (12), que no seu primeiro Festival Sudeste de Natação conquistou cinco medalhas.



O evento foi promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Aquáticos-CBDA e realizado no S. C. Corinthians Paulista, do Parque São Jorge, em São Paulo, reunindo 1.200 competidores das categorias Mirim 1 a Petiz 2 (09 a 12 anos).



Contando com a participação das principais equipes da região Sudeste Brasileira, o evento reuniu clubes tradicionais como o Clube de Regatas Flamengo, Fluminense, Tijuca, Marina Barra , Clube Álvares Cabral do E.S, Esporte Clube Pinheiros, Unisanta, Paineiras do Morumbi, S.C.Corinthians Paulista, Juventus, ABDA de Bauru, entre vários outros clubes Paulistas e convidados de Brasília-DF.

Julia, que nada pelo S. C. Corinthians, não se intimidou e acompanhada pelo seu técnico, “Professor Careca” e seus pais Éder e Grazieli , fez uma grande competição . Conquistou cinco medalhas em sua primeira competição a nível nacional: três de ouro, uma de prata e uma de bronze, além de três classificações no ranking brasileiro.

Ela surpreendeu as difíceis adversárias e se sagrou a grande campeã nos 200 e 100 metros livre, ficando em primeiro no ranking brasileiro nessas duas provas, a número 1. Júlia levou o ouro também no revezamento 4×50 metros livre, e a prata no revezamento 4×50 metros medley. O bronze veio nos 100 metros borboleta com ótima marca , o que lhe rendeu mais uma classificação no ranking brasileiro em 5⁰ lugar.



Segundo Careca, o resultado foi excepcional, uma emoção atrás da outra. A natação andradinense ganhou respeito do grande público presente, e colocou a Julia Naomi em evidência como uma promessa da natação brasileira. Várias pessoas, entre elas crianças e adultos foram pedir para tirar foto com a Julia para guardar de lembrança. Nada mal pra quem estava treinando em uma piscina recreativa improvisada no ATC e somente nesses últimos dias passou a treinar na piscina da fundação. Isso prova a atitude e comprometimento dos atletas andradinenses juntos aos responsáveis pelo desenvolvimento da natação em Andradina.



Agradecimentos ao Governo de Andradina, a diretoria do ATC e Associação dos pais da natação, que não medem esforços para revelar talentos como a Julia Naomi , possibilitam a participação nas mais diversas competições do calendário e aos mesmo tempo desenvolve um abençoado projeto social para as crianças e adolescentes.