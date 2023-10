Governo de Andradina está construindo minicampo no Jardim Europa

ANDRADINA – As obras de construção de um novo minicampo no Jardim Europa que oferecerá à população um espaço para a prática de futebol e para o lazer das pessoas estão em andamento. São mais de R$ 300 mil de investimento em uma área que vai ser uma referência em infraestrutura.



Dos R$ 323.816,87 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) investidos, R$ 300.000,00 (Trezentos mil) são de recursos do Governo do Estado de São Paulo. O projeto prevê a construção de vestiários com banheiros e um depósito, estando localizado fundo ao campo de futebol oficial já existente.



“Esse projeto vai beneficiar toda a população daquela região da cidade, que ainda possuem os bairros, Vila Passarelli, Dehira, Próvido Bernadoni, Otávio Minholi e outros. O campo atenderá as exigências para as competições oficiais da modalidade, já que o município tem até um campeonato de minicampo.



Decentralizando

O prefeito de Andradina Mário Celso Lopes está levando estruturas de esportes e lazer para todos os cantos da cidade. Desde o início do mandato a política foi dotar os bairros de uma estrutura própria para convívio social e prática de exercícios.

O primeiro projeto foi a implantação das Arenas Beach, quadras de areia com toda a estrutura para a prática de várias modalidades, depois seguiram para a implantação de playgrounds e outras estruturas, como academias ao ar livre.

Além disso todas as estruturas esportivas existentes estão sendo vitalizadas, como os dois ginásios poliesportivos e campos de futebol dos bairros.

