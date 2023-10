Recapeamento chega a ruas do Benfica

ANDRADINA – Na última quinta-feira (26), os trabalhos da frente de recapeamento aconteceram no bairro Benfica com recuperação do asfalto em trechos das ruas Tiradentes e Jesus Trujillo.

A empresa Skalla Pavimentação está com várias frentes de trabalho com recapeamento e pavimentação, este com recursos do Programa Nossa Rua, que vai pavimentar todas as ruas habitadas da cidade, deixando cada casa de Andradina com asfalto na porta. O Nossa Rua está investindo R$ 20 milhões, sendo o maior programa de asfaltamento realizado na história de Andradina.

Com isso o governo de Andradina ultrapassou a marca de R$ 30 milhões em asfalto novo e recuperação de asfalto danificado.

Recape

Este é o segundo grande contrato de recapeamento do Governo de Andradina em 2023, com investimento de R$ 2,5 milhões. Com esse investimento a administração Mário Celso Lopes.

“Todo esse investimento é feito com recursos próprios e do Governo do Estado, sem financiamento nem empréstimos que deixaram contas a pagar no passado e quem paga a conta dos maus investimentos é o andradinense. Estamos executando sem deixar um centímetro de asfalto para ninguém pagar e na porta de cada casa de Andradina lá estará o asfalto e toda a infraestrutura”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.

No novo contrato serão recapeados 39 trechos em 64 ruas. Acompanhe os locais onde acontecem as obras no bairro Benfica:

Rua Rio Grande do Norte, entre a Avenida Rio Grande do Sul e Rua Rio de Janeiro (Bairro Benfica)

Rua Nove de Julho, entre a Rua Pereira Barreto e Rua Rio Grande do Norte (Bairro Benfica)

Rua Nove de Julho, entre a Rua Rio Grande do Norte e Rua Benjaim Constant (Bairro Benfica)

Rua Jesus Trujillo, entre a Rua Presidente Vargas e Rua Rio Grande do Norte (Bairro Benfica)

Rua Jesus Trujillo, entre a Rua Rio Grande do Norte e Rua Benjaim Constant (Bairro Benfica)

Rua Benjamim Constant, entre a Rua Jesus Trujillo e Rua Nove de Julho (Benfica)

Rua Tiradentes. entre a Rua Presidente Vargas e Rua Rio Grande do Norte (Benfica)

Rua Tiradentes, entre a Rua Benjamim Constant e Rua Paraíba (Benfica)

Rua Benjamim Constant, entre a Rua Santos Dumont e Rua Tiradentes (Benfica)

Secom/Prefeitura