Deic prende advogada investigada por ligação com facção criminosa na região

Policiais também apreenderam celular com detento suspeito de ter ligação com a mulher

PENÁPOLIS – Policiais da Deic de Araçatuba (SP) cumpriram, na terça-feira (24), dois mandados de busca em Penápolis e prenderam uma advogada investigada por ter possível ligação com uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a investigação foi iniciada acerca do tráfico de drogas na região. Os policiais foram até a casa da mulher e apreenderam um revólver calibre 22, sete munições íntegras e 41 munições do mesmo calibre. A arma e as munições não tinham permissão de posse.

Ao ser questionada, a advogada disse que estava sendo ameaçada e que o revólver era para sua proteção pessoal. Além disso, foram apreendidos celulares e outros objetos na casa, inclusive uma agenda no escritório para subsidiar as investigações iniciadas pela DISE de Araraquara (SP).

A mulher foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo, mas pagou fiança de R$ 3 mil e vai responder pelo crime em liberdade.

DETENTOS

Ao mesmo tempo, agentes penitenciários fizeram, no CPP II de Bauru (SP), uma busca administrativa em uma cela onde estava um detento ligado à advogada investigada.

No local, os agentes apreenderam um celular e drogas. Três detentos que estavam na cela foram isolados, entre eles o investigado, que é conhecido como liderança da organização criminosa. O caso segue sob investigação.