Devido o FERIADO a Secretaria de Assistência Social, comunica mudança excepcionalmente na entrega do Viva Leite.

ANDRADINA – A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Política sobre Drogas, comunica para as famílias que possuem crianças beneficiarias do Programa Viva Leite, que devido o FERIADO de O Dia de Finados no dia (02 de novembro) a entrega do leite ACONTECERÁ EXCEPCIONALMENTE NA TERÇA-FEIRA – 31/10/2023, nos respectivos pontos de entrega.

De acordo com a Secretária Silvana Silva, as próximas entregas do programa permanecerão NORMALMENTE NAS QUINTAS-FEIRAS (09, 16, 23 e 30/11), conforme horário já estabelecidos.

Silvana Silva, informa que o município atende 544 beneficiários no programa, totalizando 8.160 litros de leite, cada criança recebe 15 litros/mensalmente. O Viva Leite distribui leite pasteurizado para auxiliar na alimentação infantil de forma gratuita. O público alvo beneficiado é composto por são crianças de 06 meses a 05 anos e 11 meses.

Pontos no município:

Centro de Referência de Assistência Social CRAS III (Benfica);

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (Pereira Jordão);

Centro de Convivência do Idoso (Vila Pasarelli);

Salão Comunitário São José (Vila Botega);

São Comunitário São Pedro (Vila Mineira);

Salão Comunitário Santo Expedito ( Santo Expedito);

Núcleo Urbano de Planalto;

Assentamento Timboré.