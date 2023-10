Motociclista “Cigano” morre em acidente na Guatambu

ARAÇATUBA – O motociclista identificado como Silvio Romeiro de Moraes, popularmente conhecido como, “Cigano” morreu na tarde desta quarta-feira (18/10/23) após bater a moto de frente com um veículo Corolla na rodovia Senador Teotônio Vilela que liga as cidades de Birigui a Araçatuba ou estrada do Guatambu como todos conhecem.

O trânsito ficou interditado nos dois sentidos para realização da Cigano trabalhava como entregador e atuava em parceria com Vários meios de comunicação(IMPRENSA) por suas matérias em diversas áreas.

O acidente aconteceu na altura do km 6, próximo à rotatória que dá acesso ao condomínio Alphaville.

Os Policiais Militares Rodoviários, informaram que chovia muito no momento da colisão.

O óbito foi constatado no local pelas equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O corpo dele foi encaminhado ao IML para exame necroscópico.