Andradina participa da Feira do Empreendedor 2023

SÃO PAULO – Andradina está representada na Feira do Empreendedor 2023 (SEBRAE). Em um stand montado no São Paulo Expo, a cidade está apresentando suas potencialidades e está representada pelos subsecretários de Desenvolvimento Econômico, Marcos Okajima, e de Turismo, Viviane Castro.



A Feira é promovida anualmente pelo Sebrae, e este ano conta com mais de 1,1 mil expositores, entre franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos, empresas de serviços e soluções digitais.



“A feira é uma vitrine de São Paulo para o mundo e por isso é importante a participação da cidade que dá passos largos para o desenvolvimento econômico através do turismo”, disse Viviane Castro.



A expectativa do Sebrae é atingir a marca de R$ 700 milhões em negócios gerados a partir da feira. Esse número leva em conta o volume de contratos fechados entre expositores e visitantes nos 12 meses subsequentes ao evento. Em 2022, o valor foi de R$ 550 milhões.



“Num país como o Brasil, cuja economia foi assolada por sucessivos choques nos últimos dez anos, a figura do empreendedor nunca foi tão importante”, comentou Marcos Okajima.