Em Andradina falta empregada doméstica no mercado

ANDRADINA – O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), de Andradina, está preparando para as próximas semanas um mutirão de vagas especificamente para a contratação de “Empregada Doméstica” e “Diarista”. Segundo a agente do PAT, Simone Donegatti, “Devido à falta dessas profissionais no mercado de trabalho, temos procura por parte de empregadores e faltam candidatas.



O perfil mais procurado são de mulheres que tenham habilidades como lavar, passar e cozinhar; além de disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, até às 18h, e aos sábados, até às 12h. Na falta deste perfil, o trabalho de diaristas é bastante requisitado.



Tendência



Segundo o Dieese, a busca pelo emprego formal, a baixa remuneração e a alta carga de trabalho contribuíram na migração das trabalhadoras para outras áreas de atuação. Em Andradina, o aumento do número de vagas específicas para mulheres, como o setor de produção de mudas de cana e eucalipto resultou na diminuição da oferta de profissionais do setor.



As mulheres também são preferência nas vagas do trade turístico e também foram assumindo vagas que antes eram predominantemente de homens, principalmente no setor da indústria.



Outro fator a se considerar foi a expansão do mercado de trabalho formal no País, onde as empregadas domésticas com mais qualificação migraram pra outros setores, com melhor remuneração e carga de trabalho moderada.

Por essas causas, muitas empregadas domésticas migraram para outros setores, assim como para outra forma de serviço doméstico, como o trabalho de diarista e não de mensalista. Uma das consequências é que, poucas pessoas têm optado pela profissão de empregada doméstica nos moldes tradicionais, seja para dormir no emprego ou indo e vindo todos os dias para o trabalho.