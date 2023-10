Polícias Rodoviária, Civil e Detran/SP realizam Operação Direção Segura Integrada em rodovia de Castilho

CASTILHO – No último sábado, dia 7, foi realizada uma grande Operação Direção Segura Integrada, que contou com a participação, além do Policiamento Rodoviário, do DETRAN/SP, da Polícia Civil e da Concessionária Via Rondon, quando a fiscalização aconteceu na praça de Pedágio da rodovia Marechal Rondon (SP 300) localizada no km 655, no município de Castilho/SP.

Durante o período da Operação, 2.188 condutores foram submetidos ao teste do etilômetro.

Do total de pessoas submetidas ao teste, foi constatado que 7 (sete) estavam dirigindo sob influência de álcool, sendo que 2 (dois) destes condutores foram conduzidos à Delegacia de Castilho para providências criminais pois apresentaram teor alcoólico de mais de 0,33 mg por litro de ar expelido dos pulmões.

Já outras 7 (sete) pessoas se recusaram a fazer o teste do etilometro, disponibilizado no local da Operação, motivo pelo qual também foram autuadas, sendo adotadas todas as providências pertinentes.

A Orientação é jamais dirigir o veículo depois de ingerir bebida alcoólica!

Divulgação