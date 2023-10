Governo de Andradina implanta residência inclusiva para pessoas com deficiências

ANDRADINA – No mês de setembro, o Governo de Andradina inaugurou oficialmente a Residência Inclusiva “Nely Miquinioty Garcia”, destinada a pessoas com deficiência em situação de abando. A unidade está vinculada à Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento e Políticas Sobre Drogas.



O prefeito de Andradina Mario Celso Lopes e a 1ª Dama Juçara Lopes fizeram questão de celebrar esta conquista para a população de Andradina, que hoje pode contar com os cuidados perante a situação de abandono de suas famílias.

A secretária de Promoção e Assistência Social Silvana Silva informou que a Residência Inclusiva “Nely Miquinioty Garcia” é uma unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar.

Homenagem

O prefeito decidiu fazer uma homenagem a Sra. Nely Miquinioty Garcia, que nasceu em São João da Boa Vista em em 1918, onde viveu seus primeiros anos. Sua família mudou para Araçatuba, após alguns anos, conheceu e casou-se com o goiano José Garcia de Freitas (Juca Garcia). Dessa união nasceram: Maria Raquel, Silvia, Ivan e João Flavio. Em 1947 mudaram para a nascente cidade de Andradina onde morou até seu falecimento em 1994. Na sua trajetória de vida, a Sra. Nely dedicou-se a família, e as várias obras de benemerência, solidariedade e filantropia perante os mais necessitados do município de Andradina/SP, e dessas ações foi muito querida por todos.



O prefeito Mario Celso, também aproveitou e fez uma homenagem a filha da Sra. Nely Miquinioty Garcia, Silvia Garcia, que nasceu em Araçatuba em 1944, e com 3 anos veio morar em Andradina, estudou, cresceu e se dedicou a diversas obras sociais, em especial, presidenta da APAE por 12 anos, como também ajudou na sua fundação a 50 anos atrás.



“Nossos reconhecimentos para a Sra. Nely e Silvia, mulheres que dedicaram grande parte de suas vidas para a população Andradinense, ao qual, são merecidas as nossas pequenas homenagens neste dia. Por essa razão, concedemos o nome da Sra. Nely Miquinioty Garcia, para a Residência Inclusiva, destinadas para pessoas com deficiência abandonados por suas famílias”, disse Mario Celso.



O próprio prefeito também foi homenageado por uma festa surpresa em ocasião da passagem de seu aniversário dois dias antes da inauguração da casa inclusiva.

Secom/Prefeitura