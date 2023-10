Polícia Civil realiza palestra de “Prevenção ao Suicídio”

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Civil, através do delegado assistente da Delegacia Seccional de Andradina, Marcelo da Silva Zompero, realizou no último dia 6 em Nova Independência, palestra com o tema “Prevenção ao Suicídio”. Segundo o palestrante, que já ministrou outras duas palestras tendo como tema “As Drogas”, esse tipo de evento é importante para alertar os jovens sobre os grandes problemas do mundo contemporâneo.

A palestra foi a convite da Coordenadora da Escola Municipal de Nova Independência, e o delegado falou para os adolescentes do 6º ao 9º ano, sobre “Prevenção ao Suicídio”, desconstruindo muitos mitos que envolvem o tema e demonstrando os dados alarmantes sobre as tentativas de suicídio e efetivas mortes.

Dr. Marcelo também expôs os fatores de risco, principalmente no universo dos adolescentes, e os sinais de alerta que amigos e familiares das pessoas que estão em sofrimento emocional devem atentar.

Por fim, falou sobre os “Fatores de proteção”, dentre eles, a necessidade de não se constranger em falar sobre as emoções e buscar uma vida mais equilibrada por meio da inteligência emocional.

NÚMEROS ALARMANTES

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade.

CONSCIENTIZAÇÃO

É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. A conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu

Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema. Essas pessoas pensam rigidamente pela distorção que o sofrimento emocional impõe.

INFORME-SE

Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia, mas principalmente levando-a ao médico psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente. (com sites especializados).