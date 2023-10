Tribunal de Contas aprova por unanimidade as contas do prefeito Paulo Boaventura relativas a 2021

CASTILHO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) aprovou por unanimidade as contas da Prefeitura de Castilho referentes ao exercício de 2021. Com isso, o tribunal indicou que o prefeito Paulo Duarte Boaventura cumpriu todas as exigências legais, aplicando corretamente os recursos públicos, além de planejar adequadamente a gestão.

O Gabinete do prefeito recebeu essa boa notícia no último dia 28 de setembro, informando a decisão do Tribunal. Esse mesmo documento deverá ser encaminhado também ao Legislativo pelo próprio Tribunal para ser colocado em votação pelos vereadores.

Para Paulinho Boaventura, este parecer do Tribunal de Contas é o reconhecimento de um trabalho realizado com muita ética, transparência e acima de tudo respeito da Gestão Municipal para com o dinheiro público.

Mesmo sendo um ano de muitas dificuldades em que trabalhou com orçamento do Governo anterior e no auge da pandemia, o prefeito castilhense agiu com a costumeira prudência. Investiu o que era necessário em todos os setores, mas com especial atenção na Saúde e Educação.

Assessoria de Comunicação