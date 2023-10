Polícia Militar de Mirandópolis prende desocupado por tráfico

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar de Mirandópolis prendeu na última sexta-feira (28/09), um desocupado de 27 anos, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-lo com meio tijolo de maconha (Cannabis Sativa), pesando 170 gramas, uma balança de precisão (digital), além de R$158,00 em dinheiro. Conduzido ao plantão policial de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Penápolis, à disposição da Justiça. O material ilícito e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do desocupado aconteceu no início da noite da última sexta-feira (28.09;2023), quando policiais militares de Mirandópolis abordaram dois indivíduos, já com passagens criminais por tráfico. Depois da revista, encontraram com o desocupado uma porção de maconha de 10 gramas e R$158,00.

Diante do entorpecente encontrado com ele, foi realizada vistoria em sua residência, sendo encontrados uma porção de cocaína, meio tijolo de maconha com peso de 170 gramas e uma balança digital.

Diante das evidências da traficância, os policiais militares deram-lhe voz de prisão e o conduziram ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. A droga, o dinheiro e a balança de precisão foram apreendidos.