Defesa Civil faz palestra para alunos do “Francisco Teodoro”

ANDRADINA – A Defesa Civil Andradinense, representada por Luiz Ramos Netto, realizou uma palestra preventiva, tratando de temas voltados sobre a Defesa Civil, Plano de Contingência, bem como Prevenção e Combate a Incêndio, para alunos da Escola Estadual “Francisco Teodoro de Andrade”. Nesta palestra a Defesa Civil contou com a parceria do Corpo de Bombeiros de Andradina, representada pelo Cabo Silva Júnior.

“A presença da Defesa Civil na escola foi a convite dos alunos através da Aula de Itinerário Formativo, sendo que foram dadas orientações sobre prevenção, com uma linguagem lúdica e educativa. O jovem bem orientado hoje pode ser o adulto que evitará acidentes amanhã”, disse Ramos Netto.

A palestra foi direcionada a alunos do 3º ano A do Ensino Médio, da turma do Professor Edson. “Falamos sobre os perigos do fogo, da possibilidade de destruir a fauna e a flora e também que as chamas podem fazer vítimas”, complementou.