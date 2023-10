Nova espécie de escorpião encontrada em Andradina, oferece menos riscos que o “amarelo”

ANDRADINA – As Equipes de Endemias ligadas a Secretaria de Saúde de Andradina, durante trabalho de combate aos escorpiões estão relatando o entro com uma nova espécie na cidade. As aparições do escorpião preto (Bothriurus araguayae) estão cada vez mais comuns, mas ele não oferece riscos à população. Embora tenha uma picada dolorida, a espécie não é perigosa e não oferece risco de morte.

“Sua picada é semelhante ao ferrão de uma abelha, causando dor e irritação”, disse a Secretária de Saúde Maristela Marinho.



Em caso de acidente, deve-se procurar um posto de saúde e se possível levar o animal junto para confirmação da identificação.



O animal habita geralmente terrenos arenosos, espaços e frestas entre muros, entulhos e pedras, tem atividade noturna e alimenta-se de pequenos insetos.

A Secretaria de Saúde alerta que não é recomendado o uso de veneno para combater estes animais, pois o extermínio das populações pode abrir espaço para colonização de espécies mais perigosas, como o escorpião amarelo (Tityus serrulatus), um animal bastante venenoso e cuja picada pode levar a morte, e o escorpião marrom (Tityus bahiensis) também bastante venenoso, mas não letal.



Ações

Apenas em setembro houve 97 acidentes com escorpião registrados em Andradina, o recorde do ano. Em 2023 foram totalizados 659 acidentes com escorpião.



A secretaria de Saúde de Andradina tem intensificado as ações de combate ao escorpião, principalmente com a “caça noturna” que elimina o escorpião em todas as suas fases, reduzindo a proliferação.



Durante esta semana a caça está concentrada no Campo Santo São Sebastião. Local de grande concentração desses animais. À partir da semana que vem essa ação voltará a ser realizada nos bairros.

Outra frente está atuando na captura desses animais em prédios da educação. Nesta atividade também é levada a conscientização aos alunos da Rede Municipal de Ensino.



Cronograma de captura noturna



Semana do dia 09/10 a 11/10 – Alto Ipês

Semana do dia 16/10 a 20/10 – Stella Maris

Semana do dia 23/10 a 27/10 – Vila Mineira

Semana do dia 30/10 a 03/11 – Benfica

Semana do dia 06/10 a 10/11 – Jardim Europa.

Secom/Prefeitura