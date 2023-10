*Alunos da Educação Infantil recebem orientações sobre segurança pessoal e no trânsito com policiais militares através do PROERD kids.*

CASTILHO – Na manhã da última sexta-feira, dia 29, a Creche CEMEI Adelaide Nóbrega A. Foizer, em Castilho, foi palco de um evento especial em comemoração e conscientização da Semana Nacional do Trânsito.

A diretora da unidade, Cláudia R. Flor, convidou os policiais, Soldado PM Thainara, instrutora do PROERD, e Soldado PM Luani, do radiopatrulhamento, para uma palestra divertida e educativa.

Com o auxílio de materiais pedagógicos e muita interação, as policiais conversaram com as crianças sobre a importância de interpretar e obedecer as placas, as regras de trânsito e como agir em situações de emergência. As crianças aprenderam como acionar ajuda ligando para os números 190, 192 ou 193.

Foi uma manhã cheia de alegria e aprendizado para os pequenos, que futuramente se tornarão condutores responsáveis e conscientes.

