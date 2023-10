Frente de asfaltamento no Santa Cecília concluiu mais dois trechos

ANDRADINA – O Governo de Andradina está trabalhando com duas frentes de asfaltamento no Bairro Santa Cecília. Nos últimos dias foram concluídos mais dois trechos no contrato do Nossa Rua, onde a cidade está tendo o maior investimento do Estado de São Paulo, com R$ 20 milhões em “asfalto novo”.



Agora os trechos das ruas Martha Luiza e Isabel dos Santos Knetch são mais duas onde o asfalto chegou levando todos os problemas das “ruas de terra” embora. No Nossa Rua, a cada Real investido pela Prefeitura o Governo do Estado investe mais 1 Real.

“Na porta de cada casa habitada de Andradina o asfalto chegará. Esse é o maior investimento em recursos próprios da história de Andradina”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.



Outra Frente



Uma outra frente de Asfaltamento está preparando a rua Bartolomeu Gusmão para receber asfaltamento.



Os dois contratos estão sendo executados pela empresa Skalla Pavimentação e Urbanismo. Neste asfaltamento o contrato de R$ 1.020.111,77 (um milhão, vinte mil, cento e onze Reais e setenta e sete centavos).



Este contrato tem a contrapartida da Prefeitura de Andradina no valor de R$ 320.111,77 (trezentos e vinte mil, cento e onze Reais e setenta e sete centavos) e R$ 700.000,00 (setecentos mil Reais) de um convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Secom/Prefeitura