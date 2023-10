Governo de Andradina prepara Dia D de vacinação para o sábado (7)

ANDRADINA – A Secretaria de Saúde do Governo de Andradina começou a Campanha de multivacinação e está preparada para o Dia D de vacinação de crianças e adolescentes, no dia 7 de outubro, com abertura de UBS’s.



De “olho na carteirinha” e uma oportunidade de atualização de todas as vacinas, sendo que não haverá vacinação Covid neste dia.



“Vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É preciso que as pessoas tenham a consciência da importância da imunização”, destacou a secretária de Saúde, Maristela Marinho.



Maristela reforçou ainda que a vacinação é prevenção e precisamos aumentar a cobertura vacinal.



No Dia D de Multivacinações Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão abrir para receber crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) para verificação do esquema vacinal e atualização de carteirinhas.



O objetivo é elevar as coberturas vacinais, reduzir a disseminação de doenças imunopreveníveis e impedir a reintrodução de doenças erradicadas. Durante a campanha, serão ofertadas vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI).



Locais

• UBS DR NELSON RODRIGUES MARTINHO (MINEIRA)

Endereço: Rua Iguassu, 1195 – Vila Botega



• UBS MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA (NORTE)

Endereço: Rua Itar Takatsu, 115 – Jardim Brasil





• UBS ADILSON DANTAS DA SILVA (JARDIM EUROPA)

Endereço: Rua Jean Bernard, 691 – Jardim Europa



• UBS DR EDUARDO HENRIQUE FRANCISQUINI CHAR (BENFICA)

Endereço: Rua Monsenhor Vitor Assuite, 2004 – Benfica



• UBS DR MARIO ROBERTO L MARINHO (LESTE)

Endereço: Rua Presidente Dutra, 387 – Jardim Santa Cecilia

