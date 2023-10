Polícia Civil identifica homem que atirou em mulher de 22 anos no domingo (01), em Araçatuba

ARAÇATUBA – A Polícia Civil de Araçatuba, está investigando a tentativa de homicídio contra uma mulher de 22 anos, ocorrida na tarde deste domingo (01), na rua Elisabete Benante, Jardim Etharari, em Araçatuba. A Polícia já tem a identidade do suspeito, mas até o momento ele não foi encontrado.

A vítima levou seis tiros e foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e internada na Santa Casa. O estado de saúde é considerado grave.

Conforme apurado pela reportagem, o autor do crime seria o atual companheiro da ex-mulher do pai dela. No momento do crime a vítima conversava com o pai em frente à sua residência. O autor teria se aproximado a chamado pelo nome em seguida efetuado os disparos. O crime aconteceu na frente dos dois filhos da vítima.

A mulher segue internada em estado grave na Santa Casa de Araçatuba. A Polícia está a procura do autor dos disparos.

Fonte: biriguinoticiasdahora.com.br